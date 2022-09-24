24 Сентября 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский приказал создать военные администрации на подконтрольных России территориях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в населенных пунктах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области и о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ, сообщает ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, сельские военные администрации создаются в таких населенных пунктах как Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков.

Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и областным властям принять все необходимые меры для создания администраций.

Напомним, как сообщало Накануне.RU ранее власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.

Теги: Зеленский, указ, военные администрации



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