23 Сентября 2022
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Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ (2022) | Фото: Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области

Страны "семерки" заявили, что не признают референдум в ДНР и ЛНР

Лидеры стран "семерки" сделали совместное заявление по референдумам на востоке Украины, сообщает ТАСС.

Лидеры G7 осуждают референдумы на востоке Украины, считают их нарушением международного права и полагают, что результаты голосования не будут "легитимным выражением воли украинского народа". В "семерке" утверждают, что эти референдумы "не имеют юридической силы или легитимности".

"Эти действия нарушают Устав ООН и международное право, противоречат верховенству права", - утверждается в заявлении.

"Мы никогда не признаем эти референдумы", - указывается в тексте.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.

Теги: G7, референдумы, ДНР, ЛНР



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