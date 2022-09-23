Страны "семерки" заявили, что не признают референдум в ДНР и ЛНР

Лидеры стран "семерки" сделали совместное заявление по референдумам на востоке Украины, сообщает ТАСС.

Лидеры G7 осуждают референдумы на востоке Украины, считают их нарушением международного права и полагают, что результаты голосования не будут "легитимным выражением воли украинского народа". В "семерке" утверждают, что эти референдумы "не имеют юридической силы или легитимности".

"Эти действия нарушают Устав ООН и международное право, противоречат верховенству права", - утверждается в заявлении.

"Мы никогда не признаем эти референдумы", - указывается в тексте.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.