23 Сентября 2022
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Политика
Коллаж, признание ДНР и ЛНР (2022) | Фото: Накануне.RU

На референдуме в ДНР работают 129 наблюдателей из 26 стран и 542 журналиста

На референдуме в ДНР работают 129 наблюдателей из 26 стран, а также 542 журналиста из более чем 20 стран, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦИК ДНР.

К местам голосования было доставлено более 1,5 млн бюллетеней.

Явка, по оценкам сотрудников ЦИК, выше ожидаемой.

"По нашим ощущениям, явка очень высокая, она превосходит все мои ожидания, все ожидания нашей комиссии. Опять же, исходя из той информации, которую мне докладывают члены комиссии", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Теги: референдум, ДНР, вхождение в состав России, наблюдатели



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