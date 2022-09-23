Финляндия запретит въезд российским туристам по визам всех стран Шенгенской зоны

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия запретит въезд российским туристам по визам всех стран Шенгенской зоны.

По данным ТАСС, ограничения на въезд граждан РФ в Финляндию вступят в силу в ближайшие дни. Визы будут выдаваться гражданам РФ, въезжающим в страну с целью работы, учебы и посещения родственников.

Отказ проходить военную службу не является основанием для подачи иностранцем заявления на предоставление убежища.