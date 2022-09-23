23 Сентября 2022
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Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Новые антироссийские санкции могут затронуть сферу ядерной энергетики и банки

Ряд стран Евросоюза, среди которых Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Эстония выступили за расширение санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg, сообщает ТАСС.

По данным издания, среди предложений: ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики, запрет использования российского сжиженного нефтяного газа (СНГ), отключение дополнительных банков из РФ от SWIFT, в том числе Газпромбанка, запрет передачи России долларовых банкнот и усиление мер по контролю за операциями с криптовалютными активами.

Также члены Евросоюза призывают ввести санкции против большего числа СМИ, деятельность которых, по мнению ЕС, "носит пропагандистский характер". Кроме того, они требуют запретить зарегистрированные на территории блока организации, финансируемые юридическими лицами, которые связаны с Россией.

В рамках ужесточения мер в отношении сферы информационных технологий пять стран также выступили за запрет на деятельность компании "Лаборатория Касперского". Среди прочего предлагается пополнить списки запрещенных к экспорту технологических продуктов, включая машины для обработки данных, устройства для хранения данных и некоторые виды электроники.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Как отмечалось в материале издания, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под рестрикции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

Теги: санкции, энергетика, Евросоюз



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