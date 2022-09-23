23 Сентября 2022
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Экономика Тюменская область В России
(2022) | Фото: АО &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

АО "Транснефть – Сибирь" приняло участие в Промышленно-энергетическом форуме

АО "Транснефть – Сибирь" приняло участие в работе Промышленно-энергетического форума TNF 2022, проходившего в г. Тюмени с 20 по 22 сентября 2022 года. Вниманию посетителей была представлена экспозиция с продукцией Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ), выпускаемой в рамках корпоративной программы импортозамещения ПАО "Транснефть".

Об инновационных разработках структурного подразделения предприятия гостям экспозиции - заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову, полпреду Президента РФ в УФО Владимиру Якушеву, губернатору Тюменской области Александру Моору и губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, рассказали вице-президент ПАО "Транснефть" Андрей Бадалов и генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

(2022)|Фото: АО "Транснефть – Сибирь"

Основные разработки ТРМЗ в области импортозамещения направлены на укомплектование насосного оборудования сменными комплектующими (торцовые уплотнения, муфты, роторы), изготовление резервуарного оборудования, среди которых системы компенсации нагрузок, водоспускные устройства, дыхательная арматура. Также завод производит современное и надежное оборудование для обслуживания магистральных трубопроводов: устройства очистки и контроля геометрии трубопроводов, понтонные шасси экскаватора, ремонтные камеры. Освоен выпуск станций очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод. Данный вид продукции в 2020 и 2021 годах вошел в перечень 100 лучших товаров России.

(2022)|Фото: АО "Транснефть – Сибирь"

В настоящее время на Тюменском РМЗ ведется разработка и освоение производства гидродинамических самоцентрирующихся подшипников электродвигателей для АО "РЭД" (г. Челябинск, входит в структуру ПАО "Транснефть"), ранее поставлявшихся из-за рубежа.

Ежегодно Тюменский РМЗ поставляет на объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов более 25 тысяч единиц продукции на сумму три миллиарда рублей, при этом номенклатура выпускаемых изделий составляет более 2400 единиц.

На площадке Промышленно-энергетического форума TNF 2022 губернатор Александр Моор и генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Рустэм Исламов подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по выпуску на Тюменском ремонтно-механическом заводе специализированных очистных сооружений.

(2022)|Фото: АО "Транснефть – Сибирь"

Справочно: Тюменский нефтегазовый форум является эффективной площадкой для выработки консолидированных решений по развитию ТЭК. На площадках форума обсуждались вопросы импортозамещения, внедрения инноваций в ТЭК, применения наукоемких и энергосберегающих технологий, а также развития цифровизации и автоматизации производственных процессов.

Теги: Транснефть – Сибирь, TNF 2022



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