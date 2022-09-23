Пожароопасную «Апрашку» спасают от ЧС. Чиновники намерены восстановить пожарный гидрант

Администрация Центрального района Петербурга решила усилить противопожарную безопасность Апраксина двора, печально известного частыми возгораниями. Как сообщает глава администрации Елена Федорова, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС чиновники обсудили вопрос стабильной работы пожарных гидрантов на городских сетях.

https://vezenin.livejournal.com/460067.html?amp=1

«Для обеспечения безопасности, совместно с коллегами из Комитета по энергетике и инженерному обеспечению прорабатываем вопрос восстановление пожарного гидранта на территории Апраксина двора. В случае возгорания, пожарные должны иметь удобный доступ к воде», – сообщила Елена Федорова.

И действительно, этому объекту не помешают дополнительные меры противопожарной безопасности. Ведь рынок на Апраксином дворе действует с момента основания в XIX веке. Сегодня там торгуют преимущественно одеждой – такой товар в случае пожара вспыхнет и сгорит в один момент.

Последний раз пожары в этом месте фиксировались в декабре. В конце месяца огнеборцам пришлось дважды за неделю выезжать на Апраксин двор. Сначала там загорелась вентиляция торгового комплекса на Садовой улице № 28-30. Огонь едва не перешел на само здание, его тушили 12 пожарных. А спустя несколько дней пожар вновь начался в одном из корпусов той же улицы и охватил 15 квадратных метров. Его тушили силами 20 спасателей и четырех пожарных машин. Пострадавших в обоих случаях, к счастью, не было.

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/novim-godom-zagorelsya-apraksin/101182151/?amp=1

Стоит отметить, что это не единственные случаи за последние несколько лет. Например, в сентябре 2019 года на «Апрашке» случился более крупный пожар: горели корпуса на площади 30 квадратных метров. Но одно из самых масштабных возгораний случилось в 2009 году. Тогда огонь распространился на 150 квадратных метров, а пожару был присвоен третий из пяти уровень сложности.

Официально МЧС не сообщало о причинах декабрьских возгораний прошлого года, но предположительно все дело в изношенных инженерных коммуникациях – ветхой электропроводке. Это и не удивительно, ведь комплексно объект никто не ремонтирует. Сегодня «Апрашка» насчитывает более 50 корпусов, которые имеют разных собственников. Они при желании и возможностях ведут ремонты самостоятельно и только на своих объектах, однако этого недостаточно.

Большая часть корпусов ждет реставрации годами. По онлайн-карте можно определить, что на данный момент в процессе ремонта находятся около 15 зданий. Фактически же их просто завесили зеленой защитной сеткой, через которую все равно продолжает сыпаться штукатурка.

Не стоит забывать, что Апраксин двор – это памятник архитектуры, исторический ансамбль, который необходимо восстанавливать целиком. Только так его можно сохранить для потомков. И именно это на сегодня является основным препятствием. Отметим, что у ансамбля имеется три крупных собственника и множеством мелких, среди которых есть владельцы помещений по десятку квадратных метров.

Наибольшая часть площадей – 65 тысяч кв. м – принадлежит стратегическому инвестору КЦ «Питер», который совместно с партнером Glorax готов вложить в реконструкцию комплекса 50 млрд рублей. 46 тысячами кв. м владеет город, а управляет – ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса». Еще 7,4 тысячи – находятся в аренде бывшего инвестора ООО «Главстрой СПБ». Ситуация такова, что для старта работ необходимо принять закон о целевой передаче всего комплекса тому, кто будет этим заниматься. Но этого власти Петербурга не могут сделать уже много лет. Почему в Смольном не торопятся помочь инвестору и ускорить процесс принятия важного акта – неизвестно. Вместе с тем, по планам работы на объекте должны начаться в 2023-2024 годах и могут занять пять лет.

https://archi.ru/en/78910/the-story-of-apraksin-dvor

Наиболее вероятно, что в жизнь будет воплощен проект петербургской «Студии 44», созданный еще в 2017 году и утвержденный Советом по культурному наследию города. Ее архитекторы предложили совместить в Апраксином дворе зону торговли с ресторанами, кафе, гостиницами, офисами, музеями, галереей искусств и ремесел. Также там предложено создать одну из крупнейших пешеходных зон в Петербурге. Таким образом, «Апрашка», которую сегодня называют не иначе как «черкизон» или «филиал рынка «Садовод», может обрести вторую жизнь в виде современного общественного пространства наподобие «Новой Голландии» и «Никольских рядов», где можно будет не только совершать покупки, но и культурно отдыхать.