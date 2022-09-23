23 Сентября 2022
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Политика Свердловская область
Коллаж, Алексей Пьянков, Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев ликвидировал должность главы МУГИСО

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации должности министра по управлению государственным имуществом (МУГИСО). Соответствующий документ за его подписью опубликован сегодня на официальном портале правовой информации региона.

Уточняется, что создается новая должность: "заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области". Указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Напомним, на прошлой неделе ушел в отставку заместитель губернатора Сергей Зырянов, который также исполнял обязанности главы министерства по управлению государственным имуществом. А совсем недавно в Екатеринбурге был вынесен первый приговор по громкому "делу МУГИСО".

Теги: Куйвашев, МУГИСО, должность, губернатор



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