Куйвашев ликвидировал должность главы МУГИСО

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации должности министра по управлению государственным имуществом (МУГИСО). Соответствующий документ за его подписью опубликован сегодня на официальном портале правовой информации региона.

Уточняется, что создается новая должность: "заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области". Указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Напомним, на прошлой неделе ушел в отставку заместитель губернатора Сергей Зырянов, который также исполнял обязанности главы министерства по управлению государственным имуществом. А совсем недавно в Екатеринбурге был вынесен первый приговор по громкому "делу МУГИСО".