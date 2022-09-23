Мошенники предложили артисту Коляда-театра отмазать от мобилизации за 150 000 рублей

Артисту Коляда-театра Владиславу Мелихову прислали смс с предложением перевести его данные во вторую очередь на мобилизацию. За это екатеринбуржцу было необходимо всего лишь переслать на указанный биткоин кошелек 150 тыс. рублей. Однако вместо этого, актер переслал всю переписку Николаю Коляде, который и опубликовал ее в своих социальных сетях.

"Артист Владислав Мелихов прислал мне переписку. Вот и мошенники уже активизировались. Какой ужас. Как людям стыд глаза не выест", - подписал Коляда.

В свою очередь мошенник обратился к артисту по имени, отметив, что у него есть доступ к делу Мелихова, который якобы оказался в первой очереди на мобилизацию. В связи с этим свердловчанину уже завтра придет повестка на госуслуги, а через несколько дней и по месту прописки, а потому стоит действовать быстро.

"У меня есть доступ к вашему делу и я могу убрать из списка в первичной мобилизации во вторую очередь, только во вторую (ее возможно и не будет). Цена моего риска 150 тыс. руб. Если вам нужна моя помощь в этом вопросе, именно сегодня 23 сентября пришлите сумму на bitcoin кошелек. Завтра в обед уже будут сформированы все списки, и я ничем помочь не смогу. Обратите внимание, только на первичную даю гарантию, что помогу избежать призыва. Переписки не веду. Sim-карта не на мне, не пишите не звоните, нужна помощь - отправляйте сумму, я помогу. Все должно быть конфиденциально", - говорится в сообщении.

Далее мошенник прикрепил ссылку на кошелек. Мелихов же послал собеседника, отметив, что примет повестку, если она действительно придет.

Напомним, Минобороны РФ уже сообщало о мошенниках, которые могут как ходить по квартирам, так и слать сообщения в социальных сетях и по смс и звонить.

"В соответствии с федеральным законом №-53 повестки вручают только лично в руки либо направляют "Почтой России" по адресу регистрации. Все чат-боты для проверки списков мобилизации не имеют никакого отношения к Минобороны РФ. При запуске таких ботов вы автоматически теряете доступ к личному аккаунту, а с самого аккаунта начинается спам-рассылка. В Telegram-каналах с однотипными названиями, вроде "Повестки: Москва", "Где вручают повестки", публикуется недостоверная информация. Актуальную информацию о частичной мобилизации можно получить, позвонив на горячую линию 122. Также официальная информация публикуется на сайте объясняем.рф", - говорится в сообщении Минобороны.