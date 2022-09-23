В Курской области частично мобилизованных поддержат деньгами

23 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Центральный ФО В России
Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Курской области частично мобилизованных поддержат деньгами

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале рассказал о том, как власти будут поддерживать частично мобилизованных россиян.

"Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тыс. руб. Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне "Сейм". Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тыс. рублей из регионального бюджета", - написал Старовойт.

Если курянин, призванный по мобилизации, или доброволец батальона "Сейм" будет ранен, он получит из регионального бюджета до 500 тыс. рублей. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. из бюджета области.

"Предусмотрена поддержка и тех курян, которые записались в мобилизационный людской резерв. При заключении контракта вознаграждение составит 30 тыс. руб. Ещё 20 тыс. руб. резервисты получат при их участии в проведении военных сборов в полевых условиях. Ежемесячно они будут получать доплату в 5 тыс. руб. Часть необходимых документов уже подписана, остальные поручил подготовить в кратчайшие сроки. Выплаты получат и те куряне, которые уже заключили контракты или были мобилизованы", - написал Старовойт.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы об объявленной 21 сентября частичной мобилизации.

Теги: Роман Старовойт, Курская область. частичная мобилизация, выплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети