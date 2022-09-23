В Курской области частично мобилизованных поддержат деньгами

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале рассказал о том, как власти будут поддерживать частично мобилизованных россиян.

"Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тыс. руб. Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне "Сейм". Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тыс. рублей из регионального бюджета", - написал Старовойт.

Если курянин, призванный по мобилизации, или доброволец батальона "Сейм" будет ранен, он получит из регионального бюджета до 500 тыс. рублей. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. из бюджета области.

"Предусмотрена поддержка и тех курян, которые записались в мобилизационный людской резерв. При заключении контракта вознаграждение составит 30 тыс. руб. Ещё 20 тыс. руб. резервисты получат при их участии в проведении военных сборов в полевых условиях. Ежемесячно они будут получать доплату в 5 тыс. руб. Часть необходимых документов уже подписана, остальные поручил подготовить в кратчайшие сроки. Выплаты получат и те куряне, которые уже заключили контракты или были мобилизованы", - написал Старовойт.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы об объявленной 21 сентября частичной мобилизации.