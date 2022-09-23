В России впервые заправили экологичным топливом судно "борт в борт"

23 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
&quot;Дмитрий Менделеев&quot; заправил экологичным топливом танкер &quot;Проспект Королева&quot;, (2022) | Фото: Газпром нефть

В России впервые заправили экологичным топливом судно "борт в борт"

В Финском заливе выполнили первую в России заправку судна сжиженным природным газом (СПГ). "Дмитрий Менделеев" заправил экологичным топливом танкер "Проспект Королева", сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", которой принадлежит СПГ-бункеровщик.

Как отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер, в долгосрочной стратегии развития бункерного бизнеса компания делает ставку на судовые топлива с низким углеродным следом.

"Сжиженный природный газ имеет высокий рыночный потенциал благодаря своим экологическим и эксплуатационным характеристикам. Произведенная нами первая в России заправка "борт в борт" сжиженным природным газом фактически дает старт развитию нового топливного сегмента в отечественном судоходстве".

"Дмитрий Менделеев" заправил экологичным топливом танкер "Проспект Королева",(2022)|Фото: Газпром нефть

Бункеровщик "Дмитрий Менделеев" – единственное в своем классе российское судно. Оно способно перевозить до 5 800 кубометров СПГ и будет заправлять им суда в Балтийском море начиная с сентября. Корпус бункеровщика адаптирован под климатические особенности Северо-Западного региона, благодаря чему "Дмитрий Менделеев" может ходить в однолетних льдах.

В проекте СПГ-бункеровщика использовались передовые технологии судостроения и операций с газомоторным топливом. Судно прошло расширенную программу испытаний, а технология бункеровки получила заключение Росприроднадзора о соответствии природоохранному законодательству.

Первая заправка прошла в рамках соглашения "Газпром нефти" с "Совкомфлотом" по расширению использования судовых топлив с низким углеродным следом. Генеральный директор – председатель правления "Совкомфлота" Игорь Тонковидов прокомментировал, что сотрудничество с "Газпром нефтью" способствует сокращению углеродного следа от морских грузоперевозок и, как следствие, снижению антропогенного воздействия на экосистемы морских акваторий и прибрежных регионов.

Теги: топливо, экология, сжиженный природный газ, Газпром нефть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети