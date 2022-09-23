В России впервые заправили экологичным топливом судно "борт в борт"

В Финском заливе выполнили первую в России заправку судна сжиженным природным газом (СПГ). "Дмитрий Менделеев" заправил экологичным топливом танкер "Проспект Королева", сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", которой принадлежит СПГ-бункеровщик.

Как отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер, в долгосрочной стратегии развития бункерного бизнеса компания делает ставку на судовые топлива с низким углеродным следом.

"Сжиженный природный газ имеет высокий рыночный потенциал благодаря своим экологическим и эксплуатационным характеристикам. Произведенная нами первая в России заправка "борт в борт" сжиженным природным газом фактически дает старт развитию нового топливного сегмента в отечественном судоходстве".

Бункеровщик "Дмитрий Менделеев" – единственное в своем классе российское судно. Оно способно перевозить до 5 800 кубометров СПГ и будет заправлять им суда в Балтийском море начиная с сентября. Корпус бункеровщика адаптирован под климатические особенности Северо-Западного региона, благодаря чему "Дмитрий Менделеев" может ходить в однолетних льдах.

В проекте СПГ-бункеровщика использовались передовые технологии судостроения и операций с газомоторным топливом. Судно прошло расширенную программу испытаний, а технология бункеровки получила заключение Росприроднадзора о соответствии природоохранному законодательству.

Первая заправка прошла в рамках соглашения "Газпром нефти" с "Совкомфлотом" по расширению использования судовых топлив с низким углеродным следом. Генеральный директор – председатель правления "Совкомфлота" Игорь Тонковидов прокомментировал, что сотрудничество с "Газпром нефтью" способствует сокращению углеродного следа от морских грузоперевозок и, как следствие, снижению антропогенного воздействия на экосистемы морских акваторий и прибрежных регионов.