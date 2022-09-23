В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Выплаты по их кредитам будут заморожены на определенный срок или снижены, следует из проекта.

Работодатель вправе расторгнуть договор с работником, если он не вышел на работу в течение трех месяцев после окончания мобилизации, гласят поправки, пишет РИА Новости.

При этом в случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении.