В Волгоградской области мобилизовали 63-летнего пенсионера с ишемией мозга и диабетом

В Волгоградской области под частичную мобилизацию попал пенсионер с ишемией мозга и диабетом второй степени, пишет Baza.

Утром 22 сентября 63-летний мужчина получил повестку из рук главы Среднеахтубинского района и отправился для прохождения медкомиссии на остров Зеленый, сообщает Telegram-канал.

По его данным, до выхода на пенсию подполковник запаса Александр Ермолаев из Краснослободска занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению, а также был замдиректора завода по уничтожению химоружия.

По словам Ермолаева, врач сказал, что с его болезнями можно отправляться "на фронт". Сейчас пенсионер пребывает на полигоне Прудбой в поселке Новый Рогачик, где его ждет двухнедельная подготовка, а после — распределение.

Глава района, который вручил повестку мужчине, отметил, что администрация лишь "оказывает содействие военкомату, а уж кого призывать или нет — решать военным".

Напомним, согласно официальным разъяснениям от Минобороны РФ, частичной мобилизации подлежат подполковники до 55 лет и полковники до 60 лет. До 65 лет призываются лишь высшие офицеры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Однако в Чите под частичную мобилизацию попал офицер запаса, который не участвовал в боевых действиях.

Телеграм-канал "Кровавая барыня" сообщил об обращении Екатерины Тереховой из Воронежа, мужа которой сегодня должны отправить участвовать в спецоперации. При этом он не служил в армии, у него нет военного опыта, он не заканчивал военную кафедру и никакого отношения к армии никогда не имел.

Кроме того, в телеграм-каналах широко разошлась история айтишника из Сбера. Виктор Бугреев, который также никогда не служил, не имеет никакой военной подготовки, получил повестку. В итоге он был повторно приглашен в военкомат, где уточнили его данные и отменили мобилизацию.