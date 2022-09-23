На ярмарку в центре Екатеринбурга привезут северные ягоды, мед и грибы

В эти субботу и воскресенье в Екатеринбурге снова пройдет ярмарка выходного дня. На площади 1905 года с 9.00 до 17.00 гости и жители уральской столицы смогут, как и прежде, купить овощи, фрукты, мясные деликатесы и молочную продукцию. Однако помимо них, в этот раз в город привезут еще и северные ягоды, грибы и мед.

"Северные ягоды клюква и брусника, содержащие мощный заряд витаминов и антиоксидантов, зимой помогут справиться с простудой и гриппом. Также у гостей ярмарки есть шанс порадовать себя вкуснейшими блюдами, приобретя грибы. Помимо отличных вкусовых качеств, грибы содержат селен, который улучшает работу иммунной системы, а витамин D способствует профилактике возникновения раковых опухолей. Настоящим лекарством является также мед, сбор которого завершили пчеловоды", - сообщает МКУ "Центр организации выставок и ярмарок".

Помимо этого ожидается широкий ассортимент орехов, сухофруктов и сладостей. Не стоит забывать и про собственную уральскую продукцию: рыба, мясо, сваренные вручную сыры из козьего, коровьего и овечьего молока, сметана, творог, сливки и йогурты.

Площадь 1905 года будет закрыта для парковки с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья. Владельцы авто смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом соседнего торгового центра.