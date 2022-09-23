Распространение в России оспы обезьян удалось избежать, - Роспотребнадзор

Пациента, у которого выявили второй случай заражения обезьяньей оспой в России 8 сентября, выписали из больницы.

Благодаря противоэпидемическим мерам "распространения болезни удалось избежать", пациент не заразен, заявили журналистам в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, сообщение цитирует "Ъ".

Напомним, в начале сентября в России был выявлен второй случай заболевания оспой обезьян. Пациент – мужчина, вернувшийся в Петербург из поездки по Европе. Заболевшего госпитализировали с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. О первом подтвержденном случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля.