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Общество
Екатеринбургский зоопарк, обезьяна (2021) | Фото: Накануне.RU

Распространение в России оспы обезьян удалось избежать, - Роспотребнадзор

Пациента, у которого выявили второй случай заражения обезьяньей оспой в России 8 сентября, выписали из больницы.

Благодаря противоэпидемическим мерам "распространения болезни удалось избежать", пациент не заразен, заявили журналистам в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, сообщение цитирует "Ъ".

Напомним, в начале сентября в России был выявлен второй случай заболевания оспой обезьян. Пациент – мужчина, вернувшийся в Петербург из поездки по Европе. Заболевшего госпитализировали с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. О первом подтвержденном случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля.

Теги: Оспа обезьян, Санкт-Петербург



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