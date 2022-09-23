23 Сентября 2022
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Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Сургутянина подозревают в финансировании терроризма

Сургутские следователи по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), сообщили в пресс-службе СКР по Югре.

По версии следствия, обвиняемый, являясь приверженцем идеологии международной террористической организации, в 2014 году организовал перевод денежных средств на счет банковской карты, находящейся в пользовании участников организации, признанной в России террористической, с целью оказания содействия в приобретении оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

Теги: терроризм, финансирование, уголовное дело



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