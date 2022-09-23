Сургутянина подозревают в финансировании терроризма

Сургутские следователи по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), сообщили в пресс-службе СКР по Югре.

По версии следствия, обвиняемый, являясь приверженцем идеологии международной террористической организации, в 2014 году организовал перевод денежных средств на счет банковской карты, находящейся в пользовании участников организации, признанной в России террористической, с целью оказания содействия в приобретении оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.