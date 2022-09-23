23 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
видеофиксаторы, камеры, видеокамеры, дорога (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинска установят камеры на Шершневской плотине из-за запрета проезда для грузового транспорта

В Челябинске водителям грузового транспорта свыше 3,5 тонн напомнили о запрете проезда по Шершневской плотине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

разрешен проезд только общественного транспорта. По улице Худякова на участке от улицы Воровского до Гостевой установлены соответствующие дорожные знаки. Для грузового транспорта организован объезд.

Для недопущения нарушений на постах ведется контроль дорожно-патрульной службой Госавтоинспекции. Также планируется установить систему фотофиксации нарушений.

Напомним, в августе руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов указал на неудовлетворительную работу администрации Челябинска по обеспечению безопасности при эксплуатации Шершневского гидроузла. По словам Таранова, установленные ограничения движения автотранспортных средств по автодороге, проходящей по сооружениям, не соблюдаются. Мэрия города не принимает мер для выявления и пресечения нарушений. Он отметил, что необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности Шершневского гидроузла.

Теги: плотина, Шершни, камеры,



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