Швейцария допустила присоединение к санкциям ЕС против России из-за референдумов

Швейцария готова присоединиться к позиции Евросоюза касательно референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается сайте Федерального совета (правительства) страны.

"В связи с этими референдумами ЕС анонсировал новые санкции, возможность применения которых, если они будут введены, Федеральный совет также рассмотрит", — говорится в заявлении швейцарских властей.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что результаты референдумов будут признаны в ЕС недействительными. По его словам, это нарушение международного права. Отмечается, что Евросоюз пример дополнительные ограничения в отношении Москвы.