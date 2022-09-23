23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Свердловская область
авиабилеты посадочный талон (2019) | Фото: Pexels

Свердловчанам, подлежащим мобилизации, запретили покидать территорию России

Мужчинам Свердловской области, как потенциально мобилизованным, запретили покидать территорию РФ. Такие изменения в приказ о частичной мобилизации внес врио военного комиссара региона Сергей Чирков.

Напомним, что ранее запрет касался выезда за пределы района или города. Среди тех, кому запрещено покидать страну: офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса.

Приказ о мобилизации жителей Свердловской области опубликован вчера местным военным комиссариатом. В нем прописано, как следует действовать уральцу, получившему повестку, а также ограничения и требования к "запасникам" и их начальству.

Теги: мобилизация, военный комиссариат



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