В Челябинской области усилят контроль за деятельностью промышленных предприятий из-за НМУ

В Челябинской области будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий. В регионе в ближайшие дни ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе, сообщили Накануне.RU в региональном минэкологии.

До 25 сентября НМУ объявлены в Челябинске, Коркино, Сатке, Карабаше, Аше, Магнитогорске и Златоусте.

Предприятия должны уменьшить выбросы в воздух на 15-20 процентов, а также усилить контроль за соблюдением технологических режимов, эксплуатацией газоочистного оборудования.

Региональное минэкологии организует дополнительные контрольно-надзорные мероприятия в рамках действующего законодательства. Стационарные посты и передвижные лаборатории работают в круглосуточном режиме.

"В случае выявления превышений будут приняты все необходимые меры реагирования", - отметили в ведомстве.