23 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, пленные Медведчук и морпехи ВСУ в Мариуполе (2022) | Фото: Накануне.RU

Эрдоган намекнул на то, что освобожденный из плена Медведчук отправлен в Россию

Президент Турции Тайип Эрдоган намекнул на то, что после освобождения из украинского плена оппозиционный политик Виктор Медведчук отправлен в Россию.

"При обмене пленными у нас было 200 имен. У нас есть все их имена. Это все наши гости", - сказал Эрдоган.

"На одном из них Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ", - цитирует его "Коммерсантъ".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, где сейчас находится Медведчук. Он также добавил, что не обладает информацией о том, общался ли президент России с Медведчуком после обмена.

Как ранее выяснили СМИ, Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Украине выдали, в числе прочих , командиров батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). России, в том числе, передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. Это подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

Теги: эрдоган, медведчук, плен



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