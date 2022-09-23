Бывший мэр Перми станет омбудсменом Прикамья

Федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой направят на утверждение кандидатуру на пост омбудсмена Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Им стал бывший мэр Перми, экс-депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко. Его кандидатуру на рассмотрение в краевой парламент ранее внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Депутаты Пермского края поддержали это решение.

Действующий омбудсмен Павел Миков прокомментировал решение депутатов. Он отметил, что оно означает, что губернатор и парламентарии готовы работать с Игорем Сапко. Миков также обратил внимание на публичное заявление господина Сапко в социальных сетях о планах по работе на должности уполномоченного.

"На мой взгляд, уполномоченный должен находиться вне политики и защищать права всех жителей региона, вне зависимости от национальности, пола, расы, возраста, профессии или социального положения. Поэтому заявление о защите "прав русского человека" меня несколько смутило. Одна из особенностей краевого аппарата уполномоченного — большое количество обращений от представителей диаспор, граждан Армении, Узбекистана, Азербайджана, работающих в Пермском крае. Еще одна особенность — каждое третье обращение в аппарат приходило из мест лишения свободы. Надеюсь, что Игорь Вячеславович сможет погрузиться в специфику правозащитной работы и выстроить эффективный контакт со всеми категориями", — приводит его слова "Коммерсант-Прикамье".

Также он считает, что перед назначением Игорю Сапко стоит выйти из "Единой России", так как "омбудсмен не должен принадлежать к какой-либо партии".