Уралец предстанет перед судом за нападение на своих жену и пасынка с ножом

Житель Североуральска предстанет перед судом за нанесение своим супруге и пасынку-подростку ножевых ранений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел 6 июля этого года. За три дня до нападения, обвиняемый с супругой поссорились на бытовой почве, после чего последняя забрала сына и переехала жить к подруге в дом по ул. Пушкина пос. Баяновка (г.Североуральск).

Через несколько дней пьяный обвиняемый пришел за супругой и стал агрессивно требовать впустить его в дом. Женщины, испугавшись за свою безопасность, не открыли дверь и тогда мужчина пролез в окно. Попав внутрь он умышленно нанес пасынку два удара ножом в лицо, когда тот пытался защитить свою мать. Последней обвиняемый нанес удар ножом в живот, повредив желудок, что привело к внутрибрюшному кровотечению и кровопотери.

В прокуратуре отметили, что на момент преступления свердловчанин все еще имел неснятую судимость по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ и состоял на учете в ОМВД России по Североуральску как лицо, находящееся под административным надзором. По этой же статье возбудили новое уголовное дело в отношении обвиняемого - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. К ней прибавились и пп. "в", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в связи с выполнением лицом общественного долга.

Уголовное дело направлено в Североуральский городской суд для рассмотрения по существу.