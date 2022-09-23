В Челябинской области открыли четыре участка для голосования на референдумах для жителей ЛНР и ДНР

В Челябинской области проходит голосование на референдумах по вопросу вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Проголосовать можно на четырех участках. Они открыты в ДК им. Колющенко. С 23 по 26 сентября они будут работать с 10 до 18 часов, а 27 сентября, по предварительным данным, с 10 до 16 часов.

Также организовано выездное голосование по городам Челябинской области. В частности, сегодня члены участковых комиссий осуществляют выездное голосование в Коркино.

На референдумах могут проголосовать находящиеся в России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. Всего в Челябинской области смогут проголосовать около 500 человек.