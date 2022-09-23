23 Сентября 2022
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Политика Свердловская область В России ДНР и ЛНР
Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ (2022) | Фото: Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области

В Свердловской области на "горячую линию" по референдуму поступило около 200 звонков

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области рассказали о самых частых вопросах, поступающих на "горячую линию" по референдуму.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге начали свою работу зарубежные избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На повестке ближайшего референдума стоит вопрос о вхождении этих республик и регионов в состав России на правах субъектов. Открыта "горячая линия", ее номер: 8-952-140-23-56, время работы – с 9:00 до 17:00.

Как сообщили Накануне.RU в ЦОН Свердловской области, по данным на 15 часов на "горячую линию" поступило 179 звонков. Самые частые вопросы – график работы УИК в Екатеринбурге, обеспечение безопасности и тайны волеизъявления, а также возможность подъехать и проголосовать тем, кто сейчас находится в других городах Среднего Урала.

Референдум будет проходить с 23 по 27 сентября.

Теги: референдум, звонки, горячая линия, Екатеринбург



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