В Свердловской области на "горячую линию" по референдуму поступило около 200 звонков

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области рассказали о самых частых вопросах, поступающих на "горячую линию" по референдуму.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге начали свою работу зарубежные избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На повестке ближайшего референдума стоит вопрос о вхождении этих республик и регионов в состав России на правах субъектов. Открыта "горячая линия", ее номер: 8-952-140-23-56, время работы – с 9:00 до 17:00.

Как сообщили Накануне.RU в ЦОН Свердловской области, по данным на 15 часов на "горячую линию" поступило 179 звонков. Самые частые вопросы – график работы УИК в Екатеринбурге, обеспечение безопасности и тайны волеизъявления, а также возможность подъехать и проголосовать тем, кто сейчас находится в других городах Среднего Урала.

Референдум будет проходить с 23 по 27 сентября.