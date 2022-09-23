Действие Конституции РФ распространится на Донбасс в случае присоединения, - Песков

Конституция России распространится на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в случае их присоединения к РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно. В этих территориях (в случае присоединения и вхождения в состав РФ по итогам референдума) начнет действовать Конституция РФ", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном нападении Украины на эти территории.

"Все предельно четко на этот счет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. "Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал политик.