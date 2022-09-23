Губернатор Андрей Травников поздравил земляков с 85-летием области: Вы создаете то, что позволяет оглядываться назад с гордостью и смотреть вперед с уверенностью

Новосибирская область – крупнейший деловой, торгово-финансовый, научно-промышленный, транспортный и культурный центр Сибири; молодой, но имеющий свои традиции регион отмечает юбилей – 85 лет.

Губернатор Андрей Травников во время торжественного собрания, которое состоялось в ГКЗ имени А.М. Каца, поздравил новосибирцев с этой знаменательной датой, отметив объединяющее значение юбилейных мероприятий. Глава региона подчеркнул, что в первую очередь жителей Новосибирской области объединяют их совместные дела, их достижения, которые дают повод для гордости.

«За счёт того, что мы такие разные, но желающие сделать что-то особенное и лучше других, за счёт того, что мы гордимся не только своими достижениями, но готовы поддержать друг друга и гордится общим результатом, мы не останавливаемся на достигнутом. Эта особенность нашего региона, а вернее, тех людей, которых собрала Новосибирская область, помогает нам двигаться быстрее, какие бы тяжелые этапы истории мы ни переживали. Предыдущие пять были непростые, принесли нам неожиданности, новые вызовы, сложности и ограничения. Но это не помешало создавать новые уникальные поводы для гордости", - сказал губернатор.

Андрей Травников отметил, что время сейчас сложное, с новыми вызовами, проблемами, тревогами.

"Мне кажется, что благодаря уникальной способности новосибирцев, уникальному сочетанию разных качеств, многообразию мы можем и эти трудности преодолеть, а вызовами воспользоваться для дальнейшего роста. Поздравляю с 85-летием! Спасибо, что вы есть, что вы создаете то, что позволяет оглядываться назад с гордостью и смотреть вперед с уверенностью!" — обратился к участникам торжественного собрания Андрей Травников.

Поводов для законной гордости у жителей Новосибирской области хватает. Например, созданный «с нуля» Новосибирский Академгородок – научный центр, известный во всём мире. Сейчас в регионе реализуют проект Академгородок 2.0, который выведет сибирскую и российскую науку на принципиально новый уровень, идет строительство уникальной научной установки ЦКП СКИФ. Новосибирский государственный театр оперы и балета, монументальный памятник советской архитектуры, — крупнейшее театральное сооружение в России и второе – в мире. Обское водохранилище, созданное руками человека, раскинулось на тысячу квадратных километров. Его давно называют морем. Еще полвека назад Новосибирск был признан самым быстрорастущим городом в мире. Уже много лет столица Сибири занимает третье место по численности населения в стране. За массовый трудовой героизм и самоотверженность в организации бесперебойного производства на промышленных предприятиях и значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне Новосибирск был признан Городом трудовой доблести. Регион успешно участвует в реализации национальных проектов, в области полным ходом идет строительство и реконструкция социальных объектов – университетских общежитий, поликлиник, больниц, стадионов и бассейнов, строятся объекты дорожной и инженерной инфраструктуры. Реализуются перспективные инвестиционные проекты, которые создадут новые рабочие места в районах области. Новосибирские студенты впервые за несколько лет вошли в пятерку лидеров движения WorldSkills Russia, а это значит, что на новосибирские предприятия придут работать высококвалифицированные специалисты.

Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года. В настоящее время это ключевой регион Сибири с населением более 2,75 млн человек. В радиусе 700 км проживает 13 млн человек – почти половина населения Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск — третий по численности в России и крупнейший мегаполис страны за Уралом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Событийная повестка празднования юбилея Новосибирской области насыщена спортивными, просветительскими, культурно-массовыми мероприятиями, которые максимально доступны для жителей и гостей региона.