Екатеринбургский зоопарк через полгода после решения суда переделал вольер для варана

Екатеринбургский зоопарк лишь полгода спустя исполнил решение суда о переоборудовании вольера.

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Напомним, еще в марте этого года прокуратура проверила зоопарк уральской столицы. При устройстве одного из вольеров обнаружились нарушения. Было установлено, что в вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения, которое обеспечивает ящерице защиту от демонстрации и способствует отдыху животного в соответствии с потребностями его вида.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на Екатеринбургский зоопарк обязанности переоборудовать вольер. Суд эти требования удовлетворил. Зоопарк подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако тот оставил вердикт без изменения. С тех пор прошло полгода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в сентябре этого года зверинец исполнил требования судебного решения. В вольере варана оборудовано укрытие, соответствующее требованиям законодательства об охране животного мира. Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день выявленные нарушения устранены.

Напомним, ранее прокуратура озвучила итоги проверки по факту гибели белого медведя в Екатеринбургском зоопарке. Была названа официальная причина смерти Умки.