В Свердловской области за сутки больше 2000 человек заразились COVID-19

Суточное количество зараженных коронавирусом жителей Свердловской области превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Согласно его данным, за последние сутки COVID-19 у себя обнаружили 2 тыс. 51 человек. Из них 176 госпитализированы из-за осложнений. Умерших нет.

Напомним, что еще в середине сентября свою работу в свердловских торговых центрах возобновили пункты вакцинации. Выездные пункты вакцинации от ковида на Среднем Урале закрыли в конце марта этого года. А недавно был ликвидирован свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.