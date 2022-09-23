Песков заявил, что сложно понять "истерическую реакцию" на частичную мобилизацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию" на частичную мобилизацию понять сложно.

По его словам, "недостаток информации" в первый день был, но сейчас ее очень много, включая ту, что поступает от Минобороны. Ведомство регулярно отвечает на вопросы о частичной мобилизации, "работают все телефоны", подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что фейков о частичной мобилизации много. Он посоветовал трезво и объективно относиться к информации, не поддаваться на провокации, пишет ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о том, что в указе о частичной мобилизации предусматривается призыв до одного миллиона человек. При этом он отказался раскрывать седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации, пояснив, что данная информация - для служебного пользования.