В Челябинске продают долгострой под строительство гостиницы за 20 млн рублей

В Челябинске выставили на аукцион долгострой по Свердловскому проспекту. Начальная цена торгов – 20,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Объект был изъят по решению суда у компании "Каскад". Степень готовности объекта составляет 15%. Он расположен на земельном участке с разрешенным видом использования - для размещения здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа. Новый собственник должен будет завершить строительство в течение трех лет.

Заявки будут принимать до 3 ноября. Аукцион пройдет 8 ноября. Средства от продажи будут перечислены бывшему собственнику.