Расходы на метро сократили, День туризма провели. Как в Смольном расставляют приоритеты

В Санкт-Петербурге открывается трехдневный фестиваль ко Дню туризма. Решение правительства города организовать праздник в тяжелое для всей страны и города время вызвало серьезные вопросы и недовольство со стороны петербуржцев.

В пятницу, 23 сентября, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади стартует проведение культурно-просветительского фестиваля, посвященного Дню туризма. В течение трех дней петербуржцы и гости города смогут посетить тематические павильоны. Помимо того, программа включается в себя вечерний парад, в котором примут участие исторические суда, а завершится празднование мотопробегом в честь закрытия сезона.

Глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев указал, что в этом году организаторы фестиваля попытались сделать тематику экспозиционной части, событийной части фестиваля предельно разнообразной, подчеркивающей разные грани истории и культуры нашего города.

Стоит отметить, что решения о проведении праздников и торжественных мероприятий в последние несколько месяцев вызывают шквал критики со стороны петербуржцев. Это связано с тяжелой геополитической ситуацией и введением санкций со стороны западных «партнеров». Так, в городе продолжает расти уровень безработицы, а многие предприятия вынуждены закрываться или приостанавливать работу на неопределенный срок.

Совсем недавно петербуржцы раскритиковали Смольный за решение потратить на празднование Нового года 600 миллионов рублей. Жители города указали, что на эти деньги можно было бы лучше подготовиться к приближающейся зиме, чтобы вновь не случилось «снежного коллапса».

Еще одно решение, встретившее шквал критики со стороны горожан, – организация праздника в честь закрытия туристического сезона. Петербуржцы сочли возмутительным трату 40 миллионов рублей из городской казны, указав, что в Санкт-Петербурге туристический сезон длится весь год.

При этом субсидирование действительно важных проектов не реализуется. Так, накануне стало известно, что Смольный сократил расходы на строительство метрополитена. Журналисты подчеркнули, что Обещания губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «построить 89 станций метро к 2050 году» разбиваются о суровую реальность.

Помимо того, СМИ обратили внимание, что Петербург ожидает серьезный дефицит бюджета в 2023 году при увеличении расходов. Сообщалось, что городская казна недосчитается более чем 100 миллионов рублей в следующем году. При этом петербуржцев ожидают серьезные изменения в ценовой политике оплаты соцуслуг, начиная с повышения стоимости «коммуналки» и до вероятного внеочередного увеличения тарифов на пользование общественным транспортом.

Не лучше дела обстоят и с коррупционной составляющей. Так, с приходом к власти губернатора Александра Беглова в Петербурге резко вырос уровень коррупции. Сообщалось, что чиновники Смольного причастны к 25% уголовных дел о коррупции в Петербурге. Северная столица даже вошла в десятку самых коррумпированных регионов России.

Учитывая вышеприведенные факторы возникает логичный вопрос о целесообразности проведения фестивалей и праздников в Санкт-Петербурге в столь тяжелый для города период. Ответить на него смогли бы представители Смольного и губернатор Александр Беглов, однако у чиновников, по всей видимости, другие приоритеты и собственное видение ситуации.