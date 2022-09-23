23 Сентября 2022
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Небо над Белгородом (2022) | Фото: t.me/pdmnews

ВСУ попытались обстрелять Херсон в первый день референдума

Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

Он добавил, что российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить атаку.

По словам Стремоусова, на время голосования усилена группировка ПВО, защищающая регион.

Напомним, сегодня в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР начались референдумы по вопросу вхождения в качестве субъектов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Теги: херсон, пво, всу



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