ВСУ попытались обстрелять Херсон в первый день референдума

Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

Он добавил, что российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить атаку.

По словам Стремоусова, на время голосования усилена группировка ПВО, защищающая регион.

Напомним, сегодня в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР начались референдумы по вопросу вхождения в качестве субъектов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября включительно.