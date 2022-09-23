Сын главы Крыма попал под частичную мобилизацию

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что под частичную мобилизацию попал его сын. По словам руководителя полуострова, молодой человек уже выехал в подразделение на территорию части.

"Пришел ко мне сам. Вчера ему позвонили из военкомата, он сказал, что не может остаться в стороне. Горжусь", – цитирует Аксенова в своем Telegram-канале РИА Новости Крым.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн.