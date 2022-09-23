23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК В России Крым
Сергей Аксенов (2015) | Фото: Накануне.RU

Сын главы Крыма попал под частичную мобилизацию

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что под частичную мобилизацию попал его сын. По словам руководителя полуострова, молодой человек уже выехал в подразделение на территорию части.

"Пришел ко мне сам. Вчера ему позвонили из военкомата, он сказал, что не может остаться в стороне. Горжусь", – цитирует Аксенова в своем Telegram-канале РИА Новости Крым.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн.

Теги: Сергей Аксенов, мобилизация, Крым



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