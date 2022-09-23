Советник главы ДНР отдал голос на референдуме в Екатеринбурге

Советник главы Донецкой народной республики принял участие в референдуме в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, в столице Урала проголосовал Ян Гагин, советник главы ДНР. Он пришел в участковую комиссию сегодня и отдал свой голос.

Как добавили в ЦОН, зарубежными ТИК принято решение о голосовании в помещении участковых комиссий по следующему графику: 23-26 сентября – с 10 до 18 часов, а 27 сентября – с 10 до 16 часов.

Ян Гагин проголосовал на Урале

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге начали свою работу зарубежные избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На повестке ближайшего референдума стоит вопрос о вхождении этих республик и регионов в состав России на правах субъектов.