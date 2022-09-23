Капитан "Автомобилиста" провел 700-й матч в КХЛ

Капитан "Автомобилиста" Сергей Широков провел 700-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Юбилейную игру Широков провел против "Сибири". Матч состоялся накануне в Новосибирске и завершился победой "Автомобилиста" со счетом 3:5. Сергей стал 23-м игроком в истории лиги, кто достиг отметки в 700 матчей в турнире.

В итоге в своем юбилейном матче Широков забросил шайбу, которая стала победной, а также отметился одной голевой передачей. До следующего юбилея – 200 голов в КХЛ – капитану уральцев остается всего одна шайба.

Кроме этого, на старте сезона лидер "Автомобилиста" успел отметиться еще несколькими достижениями: он сделал 250-ю передачу в КХЛ, набрал 450-е очко, а также стал единственным хоккеистом лиги, кто оформлял хет-трики за четыре разные команды КХЛ.

Свой следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет на родном льду в ближайший понедельник. Соперником подопечных Николая Заварухина станет китайский "Куньлунь Ред Стар".