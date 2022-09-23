23 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Жители города в Челябинской области пожаловались на проблемы с водой

Жители Копейска пожаловались на проблемы с водой. По их словам, из-за постоянных аварийных отключений воды нет по несколько дней, передает корреспондент Накануне.RU.

"Постоянные аварийные отключения, которые лишают пол города воды. От нескольких часов до нескольких суток. Но у них так же есть плановые отключения, после которых верхние этажи домов, могут пользоваться водой в полной мере только ночью. И то не всегда", - написала жительница в группе "А.Л. Текслер, ПОМОГИ".

Она рассказала, что после планового отключения воды 20 сентября произошло завоздушивание системы, на устранение потребуется от трех до пяти дней. Жители жалуются, что из-за этого им приходиться постоянно жить с "бутылками и ведрами с водой", а на подвоз воды они не рассчитывают. Горожане просят губернатора решить сложившуюся проблему.

В администрации города потвердели, что в связи с плановым отключением воды 20 сентября с целью проведения ремонтных работ, на водоводе Д-800 произошло завоздушивание системы водоснабжения. "В настоящее время силами МУП КСВВ проводятся мероприятия по нормализации давления воды в системе водоснабжения, данные работы могут продлиться от трех до пяти дней", - говорится в сообщении. также в мэрии пообещали по заявке поставить жителям воду.

Напомним, Копейск получит 3,3 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения. Средства выделены по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также из областного бюджета. На эти средства до 2025 году будет реконструирован сосновский водовод протяженностью 24,5 км, а также будет построена подкачная насосная станция. Как отметили в администрации Копейска, это позволит кардинально решить проблему с давлением воды. Также будет проведена реконструкция главного канализационного коллектора протяженностью 5,9 км и очистных сооружений на озере Курлады.

Теги: воды, водоснабжение,



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