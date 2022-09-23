Эрдоган поручил разработать с Москвой альтернативы платежной системе "Мир"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил телеканал A Haber.

Отмечается, что Эрдоган проведет обсуждения по этой теме в ближайшие часы. СМИ уточняют, что переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами.

США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.

Национальная система платежных карт (НСПК) считает "самой болезненной темой" ситуацию с картами "Мир" в Турции, заявил на днях глава компании Владимир Комлев. Он отметил, что в Турции снизилось число точек, в которых принимают "Мир", у граждан появились определенные трудности.