23 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Реджеп Тайип Эрдоган (2013) | Фото:ansar.ru

Эрдоган поручил разработать с Москвой альтернативы платежной системе "Мир"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил телеканал A Haber.

Отмечается, что Эрдоган проведет обсуждения по этой теме в ближайшие часы. СМИ уточняют, что переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами.

США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.

Национальная система платежных карт (НСПК) считает "самой болезненной темой" ситуацию с картами "Мир" в Турции, заявил на днях глава компании Владимир Комлев. Он отметил, что в Турции снизилось число точек, в которых принимают "Мир", у граждан появились определенные трудности.

Теги: эрдоган, платежная система мир, россия



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