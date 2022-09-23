Виновнику ДТП под Екатеринбургом дали принудительные работы за смерть беременной девушки

Виновник ДТП в Пышминском районе, в котором погибла его девушка на 7-ом месяце беременности, отделался принудительными работами и лишением водительских прав на 3 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Трагедия произошла 7 января 2022 года на 180 км автодороги сообщением "г. Екатеринбург – г. Тюмень", когда осужденный Лушечкин ехал вместе со своей беременной девушкой на "Мицубиси Лансер" из Екатеринбурга. В тот день шел снег и дорога была мокрой, однако водитель все равно гнал на скорости 90 км/ч, что нарушает п. 10.1 Правил дорожного движения РФ. В результате Лушечкин не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался "Мерседес BENZ AKTROS".

Девушка ехала на переднем сидении и от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Камышловский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, которое на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ было заменено на 1,5 года принудительных работ, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Помимо этого Лушечкина лишили водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.