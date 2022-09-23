23 Сентября 2022
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Общество Украина ДНР и ЛНР
митинг, Донецкая народная республика (2014) | Фото: Накануне.RU

97% жителей Донбасса выступили за присоединение к РФ, - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения публикует данные опроса среди жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проведенного накануне референдумов.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, большинство жителей ЛНР и ДНР (97%) выступили за вхождение республик в состав России.

Против вхождения в РФ не выступил никто. Еще 3% в каждой республике затруднились с ответом.

В референдумах собирались принять участие 87% жителей ДНР и столько же жителей ЛНР.

Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, собирающиеся принять участие в голосовании, также поддерживают вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно).

По 2% жителей этих областей выступают против такого решения. Каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).

В референдумах собирались принять участие 80% жителей Запорожской области и 69% - Херсонской.

Теги: донбасс, референдум, вциом



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