Свидетели по делу Виноградовых рассказали про гранату, подброшенную неугодному журналисту

В Свердловском областном суде рассмотрели третий эпизод по делу бывшего депутата Геннадия Виноградова и его сына Романа, которых обвиняют в самоуправстве в п. Красногвардейский. На последнем заседании рассматривался инцидент 2017 года, когда экс-депутат и редактор газеты "Егоршинские вести" Агзам Шарафиев, часто писавший "про дела" Виноградова старшего, нашел у своего дома гранату.

Согласно материалам дела, 2 марта около 8.00 Шарафиев обнаружил возле калитки своего дома в Артемовском подозрительный пакет, где, когда он заглянул внутрь, лежал граненый стакан с гранатой внутри. Как следует из показаний журналиста, которые были зачитаны в зале суда, он аккуратно положил пакет обратно и уже с работы позвонил в полицию. Думая, что его просто запугивают, Шарафиев был уверен, что боеприпас был не более чем муляжом, однако прибывшие на место полицейские пояснили хозяину дома, что граната боевая, а спрятать боеприпас в кружку является старым методом.

Позднее редактор газеты предполагал, что расправиться с ним хотели либо по политическим мотивам, либо за журналистскую деятельность. К последнему Шарафиев с супругой склонялись сильнее, так как представитель СМИ множество раз освещал в газете якобы неправомерную деятельность Виноградовых. Среди них и два эпизода, рассматриваемые в суде ранее: расстрел автомобиля с четырьмя людьми в 1993 году и убийство предпринимателя Буксина в 2003 году.

Журналист скончался спустя полгода после инцидента с гранатой от скоротечной болезни. В зал суда пришла его супруга Татьяна Шарафиева, а также свидетели, способные профессионально оценить степень опасности произошедшего. Так, инспектор ДПС Никита Доможиров, который и прибыл в тот день на вызов, рассказал, что место сразу было оцеплено для безопасности прохожих и проезжающего мимо транспорта. После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Взрывотехник инженерно-технического отделения ОМОН Игорь Крылов также пояснил, что в стакане находилась граната РГД-5 с удаленной предохранительной чекой. Таким образом, при броске удар мог прийтись не только на журналиста, но и всех, кто находился в радиусе до 25 м. Есть вероятность, что взрыв мог привести не только к ранениям, но и смерти.

Следующее заседание запланировано на 26 сентября. В этот день продолжат опрашивать свидетелей.

Напомним, что Виноградову старшему инкриминируют 11 эпизодов преступной деятельности, в том числе: создание вооруженной банды в 1992 году, бандитизм, убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Отца и сына задержали в мае 2021 года по подозрению в убийстве бизнесмена Буксина в 2003 году. Несмотря на это, обоим обвиняемым избрана мера пресечения - домашний арест, который те якобы неоднократно нарушают.