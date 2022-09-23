Масштабный митинг-концерт в поддержку президента России и референдумов на Донбассе собрал в Новосибирске более 7 тысяч человек

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в митинге-концерте в поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Андрей Травников отметил: "Сложно представить, как ожидали начавшегося референдума жители освобождённого Донбасса. Абсолютно уверен, что по его результатам большинство жителей этих территорий проголосуют за вхождение в состав России. Они 8 лет терпели преследование СБУ, националистических организаций, терпят сегодняшние запугивания и теракты. Не так давно я побывал в подшефном Беловодском районе Луганской Народной Республики и в Мариуполе Донецкой Народной Республики. И ещё раз убедился: люди, которые там живут, уже давно сердцем с Россией".

Он высказал уверенность, что новосибирцы, сибиряки, как истинные патриоты, поддержат решение Президента и выполнят задачу по частичной мобилизации.

"Я лично и мои коллеги по правительству региона, законодательному собранию всесторонне поддержат любого, кто примет решение присоединиться к специальной военной операции, в независимости от того, доброволец это или мобилизованный. К каждому защитнику Родины, членам их семей будет проявлено максимум заботы и уважения", – подчеркнул губернатор.

Заместитель главы Беловодского района Луганской Народной Республики, председатель Совета женщин Беловодского района ЛНР Валентина Гладкова, приехавшая в Новосибирскую область 1 сентября для реабилитации после совершённого на неё покушения, сказала: «Меня переполняют чувства от того, что я приехала в Россию и вернусь уже в Россию! Это всё будет единая страна, моя Россия. Весь Донбасс войдёт в состав Российской Федерации – я в это верю. Всё наше будущее связано только с Россией».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, митинг прошел в Центральном парке культуры и отдыха по инициативе Фонда поддержки общественных инициатив «Волонтёрский Форпост». В митинге-концерте приняли участие более 7 тысяч человек.