23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика Новосибирская область
травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Масштабный митинг-концерт в поддержку президента России и референдумов на Донбассе собрал в Новосибирске более 7 тысяч человек

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в митинге-концерте в поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

митинг, z, референдум, новосибирск, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников отметил: "Сложно представить, как ожидали начавшегося референдума жители освобождённого Донбасса. Абсолютно уверен, что по его результатам большинство жителей этих территорий проголосуют за вхождение в состав России. Они 8 лет терпели преследование СБУ, националистических организаций, терпят сегодняшние запугивания и теракты. Не так давно я побывал в подшефном Беловодском районе Луганской Народной Республики и в Мариуполе Донецкой Народной Республики. И ещё раз убедился: люди, которые там живут, уже давно сердцем с Россией".

митинг, z, референдум, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Он высказал уверенность, что новосибирцы, сибиряки, как истинные патриоты, поддержат решение Президента и выполнят задачу по частичной мобилизации.

митинг, z, референдум, дети(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Я лично и мои коллеги по правительству региона, законодательному собранию всесторонне поддержат любого, кто примет решение присоединиться к специальной военной операции, в независимости от того, доброволец это или мобилизованный. К каждому защитнику Родины, членам их семей будет проявлено максимум заботы и уважения", – подчеркнул губернатор.

военные, флаг, митинг(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Заместитель главы Беловодского района Луганской Народной Республики, председатель Совета женщин Беловодского района ЛНР Валентина Гладкова, приехавшая в Новосибирскую область 1 сентября для реабилитации после совершённого на неё покушения, сказала: «Меня переполняют чувства от того, что я приехала в Россию и вернусь уже в Россию! Это всё будет единая страна, моя Россия. Весь Донбасс войдёт в состав Российской Федерации – я в это верю. Всё наше будущее связано только с Россией».

митинг, z, референдум, новосибирск, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, митинг прошел в Центральном парке культуры и отдыха по инициативе Фонда поддержки общественных инициатив «Волонтёрский Форпост». В митинге-концерте приняли участие более 7 тысяч человек.

Теги: митинг-концерт, андрей травников, z, донбасс, референдумы



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