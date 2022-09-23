23 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Тушение торфяного пожара в Свердловской области (2022) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС усилили борьбу с торфяным пожаром, из-за которого Екатеринбург окутал смог

В МЧС наращивают группировку для тушения торфяного пожара у деревни Большое Седельниково на Среднем Урале.

Напомним, из-за этого возгорания Екатеринбург уже не первый день окутан смогом и запахом гари. Ранее сообщалось, что с торфяным пожаром ведут борьбу 28 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас в районе, где наблюдается тление торфа, сосредоточены 130 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

Тушение торфяного пожара в Свердловской области(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

"Общая группировка, продолжающая борьбу с огнем, составляет 150 человек и 28 единиц техники, в том числе пожарный поезд Свердловской железной дороги. Продолжается мониторинг обстановки беспилотными авиационными системами. Площадь очагов активного тления составляет 35 га на участке местности в 60 га", - рассказали в ведомстве.

Тушение торфяного пожара в Свердловской области(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Там уточнили, что угрозы жилому сектору и объектам экономики нет.

Напомним, что предупреждение синоптиков о смоге в Екатеринбурге будет действовать как минимум до следующей недели.

Тушение торфяного пожара в Свердловской области(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: МЧС, группировка, тушение, пожар, Екатеринбург



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