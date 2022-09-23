23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Солдаты (2022) | Фото: Накануне.RU

В Иркутске военком заявил о частичной мобилизации ограниченно годных

Граждане, у которых категория "В" в военном билете, подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь, сообщил на пресс-конференции 23 сентября военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.

Фуженко заявил, что в первую очередь мобилизуют граждан, соответствующих первому и второму разряду, пишет IrCity. Это, например, солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет. Категория "В" – ограниченно годные, то есть те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы, среди которых: "кто в приоритете для призыва", а также "кого не коснется частичная мобилизация".

Теги: Иркутск, военный комиссар,



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