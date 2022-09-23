В Челябинской области за полгода сократилось производство чугуна и готового проката

В Челябинской области за шесть месяцев текущего года сократилось производство нелигированной стали, чугуна и готового проката.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство стали нелигированной показало снижение на 14,4%, чугуна зеркального и передельного – на 12,4%, готового проката – на 12,9%, хлебобулочных изделий – на 2,8%, а электроэнергии – на 2,0%.

При этом производство большинства видов промышленной продукции в Челябинской области за полгода показало рост. Так, производство мяса и субпродуктов домашней птицы увеличилось на 36,7%, стали легированной – на 21,8%, труб стальных для нефте и газопроводов – на 14,1%, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины – на 8,1%, одежды – на 6,6%.