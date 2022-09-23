23 Сентября 2022
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поджег (2016) | Фото:Накануне.RU

Неизвестные пытались поджечь военкоматы в Амурской области и в Хабаровске

Новые случаи поджогов зданий военкоматов произошли в городе Свободном Амурской области и Хабаровске, сообщает телеграм-канал SHOT. Поджигателей ищут.

Минувшей ночью в Свободном неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, которая упала на асфальт и загорелась. Огонь повредил фасад, пострадавших нет.

В Хабаровске между решетками на окнах кабинета начальника отдела по мобилизации и хранения статистической документации заложили бутылки с неизвестной жидкостью, а затем подожгли. В результате лопнули стекла, сотрудники военкомата смогли потушить пожар.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в районный военкомат, загорелось одно из помещений призывного пункта.

Теги: военкоматы, поджог, хабаровск, свободный



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