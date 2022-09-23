В Свердловской области грузовик с поддельными номерами выгружал отходы на незаконной свалке

Участники Свердловского отделения Российского экологического общества обнаружили грузовик с поддельными номерами, который выгрузил отходы на незаконной свалке.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском отделении РЭО, в ходе очередного рейда по нелегальным свалкам активисты заметили грузовик в районе дублера Сибирского тракта (20-й километр, 1А). Водитель "КамАЗа" уехал с места, а затем вернулся с другими номерами и высыпал мусор.

"Наши активисты выехали в рейд по обращениям жителей коттеджного поселка, расположенного неподалеку, которые жалуются на стихийную свалку. На месте обнаружили кучи строительных отходов. В нашей практике впервые, чтобы водитель грузовой машины так старался уйти от ответственности, что даже заменил номера", - рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Общественники не имеют полномочий пресекать подобные нарушения, да это и небезопасно. Поэтому экологи зафиксировали все факты и передали их в компетентные органы. В дальнейшем был получен ответ от министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По данным ведомства, нелегальная свалка расположена сразу на пяти земельных участках. Два из них принадлежат физическим лицам, два арендует юридическое лицо, еще один участок находится на неразграниченной земле.

Министерство объявило предостережения всем собственникам и арендатору участков о недопустимости нарушений обязательных требований в области обращения с отходами и потребовало убрать мусор. По факту замены номеров свою проверку проводит ГИБДД. Активисты предоставили в Госавтоинспекцию видеозапись, где нарушения зафиксированы.

В Свердловском РЭО пообещали рассказать о результатах проверки.