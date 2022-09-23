В Свердловской области грузовик с поддельными номерами выгружал отходы на незаконной свалке

23 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Активисты Свердловского отделения РЭО обнаружили грузовик с поддельными номерами, который выгрузил отходы на нелегальной свалке (2022) | Фото: Свердловское отделение РЭО

В Свердловской области грузовик с поддельными номерами выгружал отходы на незаконной свалке

Участники Свердловского отделения Российского экологического общества обнаружили грузовик с поддельными номерами, который выгрузил отходы на незаконной свалке.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском отделении РЭО, в ходе очередного рейда по нелегальным свалкам активисты заметили грузовик в районе дублера Сибирского тракта (20-й километр, 1А). Водитель "КамАЗа" уехал с места, а затем вернулся с другими номерами и высыпал мусор.

"Наши активисты выехали в рейд по обращениям жителей коттеджного поселка, расположенного неподалеку, которые жалуются на стихийную свалку. На месте обнаружили кучи строительных отходов. В нашей практике впервые, чтобы водитель грузовой машины так старался уйти от ответственности, что даже заменил номера", - рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Активисты Свердловского отделения РЭО обнаружили грузовик с поддельными номерами, который выгрузил отходы на нелегальной свалке(2022)|Фото: Свердловское отделение РЭО

Общественники не имеют полномочий пресекать подобные нарушения, да это и небезопасно. Поэтому экологи зафиксировали все факты и передали их в компетентные органы. В дальнейшем был получен ответ от министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По данным ведомства, нелегальная свалка расположена сразу на пяти земельных участках. Два из них принадлежат физическим лицам, два арендует юридическое лицо, еще один участок находится на неразграниченной земле.

Министерство объявило предостережения всем собственникам и арендатору участков о недопустимости нарушений обязательных требований в области обращения с отходами и потребовало убрать мусор. По факту замены номеров свою проверку проводит ГИБДД. Активисты предоставили в Госавтоинспекцию видеозапись, где нарушения зафиксированы.

В Свердловском РЭО пообещали рассказать о результатах проверки.

Теги: грузовик, свалка, экологи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети