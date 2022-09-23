23 Сентября 2022
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Праздник для жителей дома по ул. Индустрии, 100 в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев организовал праздник к юбилею дома на Уралмаше

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев организовал для жителей дома на Уралмаше праздник. Как пояснил глава медфракции в своих социальных сетях, дому на ул.Индустрии, 100 исполнилось ровно 55 лет.

Праздник для жителей дома по ул. Индустрии, 100 в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Для развлечения жителей дома были приглашены творческие коллективы и аниматоры, которые играли с детьми и проводить различные конкурсы. Школьники и детсадовцы фотографировались с ростовыми куклами, а самые смелые еще и покатались верхом на лошади.

Праздник для жителей дома по ул. Индустрии, 100 в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Праздник для жителей дома по ул. Индустрии, 100 в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, что в преддверии нового учебного года Алексей Вихарев также поддержал сразу два праздника для школьников. Жильцы дома по ул. Стачек, 55 весело с аниматорами, аквагримом, шоу мыльных пузырей и огня провожали уходящее лето. Для ребят также выступили творческие коллективы. Особое внимание на празднике уделили первоклассникам, по просьбе ТСЖ депутат предоставил для них школьные наборы, в которых есть все необходимые канцелярские принадлежности.

Теги: Вихарев, депутат, Уралмаш, юбилей, дом



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