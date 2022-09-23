В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

Банки Узбекистана с 23 сентября приостанавливают обслуживание российских карт "Мир" по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard.

При этом кобейджинговые карты Uzcard—"Мир2 на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

Дата возобновления обслуживания карт не называется.

Напомним, как стало известно, вьетнамский банк BIDV и казахстанский "Халык" не принимают российские карты, хотя ранее они были в числе партнеров.

США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.