В пяти городах Крыма начался референдум

В пяти городах Крыма началось голосование на референдуме о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

"Сегодня первый день, когда началось голосование. Зарубежные территориальные комиссии определены в пяти городах Крыма: в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. Граждане, имеющие право голосования, а таковыми являются те, кто имеет документ, подтверждающий, что они имеют отношение к территориям, о которых мы говорили, имеют возможность прийти на голосование", - сказал журналистам председатель крымского избиркома Михаил Малышев, его цитирует РИА Новости.

Помимо голосования на стационарном участке в Симферополе по городам и районам полуострова выехали члены избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для голосования жителей регионов в муниципалитетах. Малышев отметил, что крымский избирком оказывает консультационную помощь коллегам из зарубежных комиссий.

Напомним, голосование проходит 23-27 сентября.